«Переходим в лигу С-400»: в Турции идет приемка национальной зенитной системы Siper

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В Турции начались приемочные испытания системы противовоздушной обороны Siper – первого национального зенитно-ракетного комплекса большой дальности.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, новое изделие было создано совместными усилиями национальных разработчиков – компаний ASELSAN, Roketsan и TÜBITAK-SAGE. В качестве средства поражения ЗРК выступает ракета ÜRÜN-1 с дальностью действия более 100 км. В дальнейшем планируется расширить ассортимент перехватчиков, в частности, в арсенал комплекса войдет ЗУР ÜRÜN-2 с дистанцией полета свыше 150 км.

Как заявил глава ASELSAN Ахмет Акыйол, принятие зенитной системы на вооружение запланировано на следующий год:

Наше географическое положение требует мощной экономики, мощной армии, мощной Турции. Все очаги мировых конфликтов за последние 30 лет возникают вокруг нас.

Среди возможностей ЗРК Siper называются управляемое / полуавтоматическое / автоматическое взаимодействие, опознавание «свой-чужой», оценка угроз и выбор средств поражения.

Siper дает возможность перейти в лигу Patriot и С-400

- говорится в издании.

При этом ряд турецких изданий идут дальше в своей оценке национального продукта, указывая, что Siper в состоянии не только потягаться с российским и американским аналогами, но и превзойти их.