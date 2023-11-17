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Военное обозрение

«Радиоэлектронный слух НАТО на Балтике»: Польша заложила второй корабль разведки проекта 107 Delfin

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Источник изображения: topwar.ru

15 ноября на судоремонтной верфи Shipbuilding s.a. в Гданьске состоялась закладка второго корабля радиоэлектронной разведки проекта 107 Delfin. Будущий вымпел получит наименование ORP Henryk Zygalski (264).

Строительство обоих кораблей ведется в соответствии с подписанным 25 ноября 2022 года контрактом со шведским концерном SAAB стоимостью $620 млн евро. Работы должны быть завершены к 2028 году. Первый представитель проекта – будущий ORP Jerzy Różycki (261) – был заложен 27 апреля текущего года. Корабли названы в честь польских криптологов, работавших под руководством британцев над взломом немецкого шифра Enigma.

Проект 107 Delfin близок к шведскому разведывательному кораблю Artemis, который имеет полное водоизмещение около 2300 тонн, длину 74 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м. Его машинное отделение состоит из четырех генераторных установок мощностью 990 кВт каждая, которые приводят в движение азимутальные двигатели. Корабль имеет два носовых подруливающих устройства. Двигатели и рули позволяют ему эффективно маневрировать и точно удерживать заданное положение в море.

Artemis оснащена внушительным набором оборудования, которое осуществляет перехват радиосвязи, спутникового и электромагнитного излучения от различных источников. Кроме того, у корабля есть возможность установить точку, откуда поступают перехваченные сигналы.

Delfin станут радиоэлектронными ушами (радиоэлектронным слухом) НАТО на Балтике

- говорится в польском издании ZBAM.

Как указывается, Балтийское море основательно насыщено кораблями, отвечающими за РЭР: у России их четыре двух типов, у Швеции один, у ФРГ три и два у Польши (на замену которым строятся Delfin). Кроме того, Латвия в этих целях использует бывший тральщик, разместив на нем специальный контейнер с оборудованием; этим же путем пошли датчане.

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Страны
Германия
Латвия
Польша
Россия
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
NATO
SSBN-X
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