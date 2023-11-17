Компания из ОАЭ создает композитные лопасти для вертолетов семейства Ми

Источник изображения: topwar.ru
Paramount совместно со своим стратегическим партнером AAL Group Ltd (обе компании со штаб-квартирой в ОАЭ) завершили начальный этап испытаний инновационных композитных лопастей, предназначенных для несущего винта вертолетов семейства Ми.
На площадке авиасалона Dubai Airshow 2023 была продемонстрирована работа нового изделия при повышенных нагрузках.
- говорится на сайте компании.
Как указывается, композитные материалы предлагают ряд преимуществ, включая возможность замены отдельных поврежденных лопастей, а не всего комплекта. Такой подход обеспечивает экономичное обслуживание и минимальное время простоя. В случае повреждения может быть проведен быстрый ремонт на месте, что сокращает время выполнения работ. Как утверждается, срок службы новых лопастей составляет до 20 000 часов, а хранится они могут «бесконечно долго».
Источник изображения: topwar.ru
По завершении цикла испытаний композитные лопасти предполагается выпускать на мощностях AAL Group – на авиаремонтном предприятии в Шардже, ОАЭ. Данная компания уже на протяжении более 20 лет занимается обслуживанием вертолетов линейки Ми.
- заявили в AAL Group.
Обе компании надеются на то, что их разработка позволит активно освоить мировой рынок обслуживания вертолетов семейства Ми, «особенно в свете текущих проблем [вероятно, имеются ввиду санкции], связанных с поставкой лопастей несущего винта».