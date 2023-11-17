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Военное обозрение

Компания из ОАЭ создает композитные лопасти для вертолетов семейства Ми

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Источник изображения: topwar.ru

Paramount совместно со своим стратегическим партнером AAL Group Ltd (обе компании со штаб-квартирой в ОАЭ) завершили начальный этап испытаний инновационных композитных лопастей, предназначенных для несущего винта вертолетов семейства Ми.

На площадке авиасалона Dubai Airshow 2023 была продемонстрирована работа нового изделия при повышенных нагрузках.

Подтверждены превосходные технические характеристики по сравнению с традиционными металлическими лопастями

- говорится на сайте компании.

Как указывается, композитные материалы предлагают ряд преимуществ, включая возможность замены отдельных поврежденных лопастей, а не всего комплекта. Такой подход обеспечивает экономичное обслуживание и минимальное время простоя. В случае повреждения может быть проведен быстрый ремонт на месте, что сокращает время выполнения работ. Как утверждается, срок службы новых лопастей составляет до 20 000 часов, а хранится они могут «бесконечно долго».

Источник изображения: topwar.ru

По завершении цикла испытаний композитные лопасти предполагается выпускать на мощностях AAL Group – на авиаремонтном предприятии в Шардже, ОАЭ. Данная компания уже на протяжении более 20 лет занимается обслуживанием вертолетов линейки Ми.

Новые композитные лопасти меняют правила игры, и мы гордимся тем, что они встроены в наш вертолет Ми

- заявили в AAL Group.

Обе компании надеются на то, что их разработка позволит активно освоить мировой рынок обслуживания вертолетов семейства Ми, «особенно в свете текущих проблем [вероятно, имеются ввиду санкции], связанных с поставкой лопастей несущего винта».

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Страны
ОАЭ
Компании
Paramount Group
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