Войти
ТАСС

Патрушев: вероятность совершения Украиной диверсий с применением биооружия растет

337
0
0
Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что ВСУ совершили более 8 тыс. обстрелов по Белгородской, Брянской и Курской областям

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов", - указал он.

Также, по словам Патрушева, "повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов". "В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - предупредил он.

Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии, отметил секретарь Совета безопасности РФ. Патрушев заявил, что в 2023 году Вооруженные силы Украины совершили более 8 тыс. обстрелов по Белгородской, Брянской и Курской областям.

"Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, охрану критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Патрушев обратил внимание, что "в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тыс. обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи млрд рублей". "В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", - озвучил статистику он.

В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам". Также, по его словам, нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований".

"Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу он.

Николай Патрушев поручил держать на личном контроле обеспечение безопасности критических объектов, в том числе их оснащение средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Он обратил внимание на рост обстрелов российской территории со стороны Украины и указал на необходимость продолжения системной работы по обеспечению безопасности населения, охране критически важных и потенциально опасных объектов. В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам". Также, по его словам, нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований".

"Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу Патрушев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
19.06.2023
Саммит НАТО прокладывает курс к краю бездны
22.03.2023
Патрушев: США и их вассалы фактически стали участниками конфликта против России
20.12.2022
Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова
28.06.2022
Литва разозлила Россию. Отвечать будет вся Европа
23.06.2022
В Китае предрекли Литве гибель в случае ее блокады Калининграда
01.02.2022
Россия завершила учения в Черном море, в базы вернулись более 20 кораблей
06.07.2021
Путин утвердил обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»