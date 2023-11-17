Патрушев: вероятность совершения Украиной диверсий с применением биооружия растет

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что ВСУ совершили более 8 тыс. обстрелов по Белгородской, Брянской и Курской областям

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов", - указал он.

Также, по словам Патрушева, "повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов". "В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - предупредил он.

Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии, отметил секретарь Совета безопасности РФ. Патрушев заявил, что в 2023 году Вооруженные силы Украины совершили более 8 тыс. обстрелов по Белгородской, Брянской и Курской областям.

"Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, охрану критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Патрушев обратил внимание, что "в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тыс. обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи млрд рублей". "В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", - озвучил статистику он.

В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам". Также, по его словам, нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований".

"Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу он.

Николай Патрушев поручил держать на личном контроле обеспечение безопасности критических объектов, в том числе их оснащение средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Он обратил внимание на рост обстрелов российской территории со стороны Украины и указал на необходимость продолжения системной работы по обеспечению безопасности населения, охране критически важных и потенциально опасных объектов. В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам". Также, по его словам, нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований".

"Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу Патрушев.