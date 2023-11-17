В Баку заявляют о неуместности визитов в Азербайджан представителей США высокого уровня

Баку. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку считает нецелесообразным визиты представителей США высокого уровня в Азербайджан в условиях демонстрируемой Вашингтоном позиции, заявляет МИД Азербайджана.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией.