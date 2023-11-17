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Военное обозрение

Украинский министр: предприятия страны ежемесячно выпускают десятки дронов-камикадзе, являющихся аналогами «Герань-2»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что промышленность страны ежемесячно производит десятки дронов-камикадзе, являющихся аналогом российского БПЛА "Герань-2" или иранского "Шахид".

В ходе своего выступления на сборах Европейской Бизнес Ассоциации Камышин рассказал, что украинские предприятия вышли на серийное производство дронов-камикадзе и в настоящее время ежемесячно изготавливают десятки единиц этих видов вооружений.

По словам украинского министра, по многим направлениям достигнут "десятикратный рост и больше" за счет развития частного сектора и сотрудничества его с государством. Многие дроновые компании начали сотрудничать с государственными заводами, располагающими необходимыми ресурсами и производственными мощностями для выпуска беспилотников. Таким образом, удалось достичь значительного увеличения объемов производства продукции этого типа.

Судя по всему, Камышин имеет в виду представленный в этом году украинский БПЛА "Бобер", представляющий собой моноплан, разработанный по аэродинамической схеме "утка". Этот дрон-камикадзе способен преодолевать до 1000 километров со скоростью не больше 150 км/ч. Для поражения цели используется кумулятивный заряд К3-6 времен СССР мощностью в 1,8 кг в тротиловом эквиваленте. При этом стоимость подобного устройства составляет около 100-110 тысяч долларов.

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Россия
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БПЛА
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