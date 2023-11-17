Войти
РИА Новости

Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году

341
0
0
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Сидоров: Еревану предлагали меры стабилизации обстановки в регионе в 2022 году

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еревану еще в прошлом году со стороны Организации Договора о коллективной безопасности были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе, их обсуждение ведется до сих пор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

"Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. После того как делегация Объединенного штаба и секретариата работали в Армении, был доклад министрам иностранных дел, обороны, секретарям Совбеза, был доклад главам государств. На основе всех выводов и оценок были предложены определенные меры и подготовлены проекты документов. По ряду различных причин, обсуждение идет до настоящего времени", - сообщил Сидоров, отвечая на вопрос об опасениях Армении из-за того, что не описано поле ответственности ОДКБ, и ведении диалога на эту тему.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.

Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.03.2023
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
17.11.2021
Договор о дружбе: как Ереван хочет "развязать ситуацию" с Баку при помощи Москвы
15.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване
18.11.2020
Путин развел Баку и Ереван
19.11.2018
Нового генсека назначат на основе консенсуса, заявил врио главы ОДКБ
30.08.2018
Во сколько обходятся России военные базы за рубежом
22.04.2015
Все на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»