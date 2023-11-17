В КнААЗ заявили, что опыт СВО позволяет быстрее совершенствовать истребитель Су-35С

Директор завода Александр Пекарш назвал самолет Су-35С лучшим в своем классе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Опыт, получаемый в ходе проведения специальной военной операции, позволяет быстрее совершенствовать истребитель Су-35С и сохранять за ним статус лучшего в своем классе. Об этом в интервью ТАСС во время Международной выставки-ярмарки "Россия" на ВДНХ сообщил директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") Александр Пекарш.

"Вопросы, которые прежде решались длительное время, теперь (с началом СВО - прим. ТАСС) решаются очень быстро. <...> Самолет Су-35С в кратчайшие сроки [встал на крыло], и сейчас можно без ложной скромности сказать, что это лучший самолет в своем классе. Это не мое мнение, а тех, это эксплуатирует этот самолет", - сказал Пекарш.

По его словам, такой же путь предстоит пройти и истребителю Су-57, который пока находится на начальной стадии эксплуатации. "Су-57 выпускается. Серийно. Он поставляется в вооруженные силы. Весь производственный цикл освоен в России полностью. <...> Сейчас главная задача связана с наращиванием производства - это дополнительное оснащение, дополнительные площади, решение кадровых проблем", - добавил руководитель предприятия.

КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57. Совместно с производственным центром филиала корпорации "Яковлев" осваивается программа гражданского авиастроения по выпуску самолета Superjet-100

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Самолет имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", включая высокоточное.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.