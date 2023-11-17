Войти
ТАСС

Главком Сухопутными войсками провел брифинг о военном сотрудничестве с 80 военными атташе

355
0
0
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

Олег Салюков довел до представителей военно-дипломатического корпуса 54 стран информацию о текущих и планируемых международных мероприятиях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков провел брифинг с 80 военными атташе. Генерал довел до представителей военно-дипломатического корпуса 54 стран информацию о текущих и планируемых международных мероприятиях, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств. В мероприятии приняли участие 80 военных атташе из 54 стран", - говорится в сообщении.

"В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества", - добавили в Минобороны. Там уточнили, что такие брифинги проводятся раз в два года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.03.2017
Замминистра обороны РФ посетил предприятие холдинга «Вертолеты России»
24.08.2016
В Западном военном округе создали службу беспилотной авиации
22.01.2016
Перспективные образцы инженерной техники пойдут в войска в 2016 году
18.07.2013
ПАК ФА получит «безлимитную» кислородную систему
08.10.2012
Российские крылья в обмен на белорусские колеса
12.10.2010
Компания "Сухой" завершила общую стыковку агрегатов первого серийного истребителя Су-35С
16.02.2007
МиГ на двоих. Новейшие истребители будут российско-индийскими
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»