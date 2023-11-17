Главком Сухопутными войсками провел брифинг о военном сотрудничестве с 80 военными атташе

Олег Салюков довел до представителей военно-дипломатического корпуса 54 стран информацию о текущих и планируемых международных мероприятиях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков провел брифинг с 80 военными атташе. Генерал довел до представителей военно-дипломатического корпуса 54 стран информацию о текущих и планируемых международных мероприятиях, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств. В мероприятии приняли участие 80 военных атташе из 54 стран", - говорится в сообщении.

"В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества", - добавили в Минобороны. Там уточнили, что такие брифинги проводятся раз в два года.