E-7A "Веджтейл" станет новым самолетом ДРЛОиУ НАТО

ЦАМТО, 16 ноября. Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что НАТО выбрала самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) следующего поколения, поскольку срок эксплуатации имеющихся воздушных систем предупреждения истекает.

Сборка шести новых самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл" должна начаться на предприятии Boeing в ближайшие годы. При этом ожидается, что первый самолет будет готов к боевому применению к 2031 году. Союзники в ноябре этого года одобрили проект покупки, который станет одним из крупнейших в истории НАТО.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО. Объединив ресурсы, союзники смогут совместно приобретать и применять крупные активы, покупка которых будет слишком дорогой для отдельных стран. По его оценке, инвестиции в новейшие технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества в период адаптации к более нестабильному миру.

E-7 "Веджетейл" – это усовершенствованный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, обеспечивающий ситуационную осведомленность и функции командования и боевого управления. Оснащенный мощной РЛС, E-7 "Веджетейл" позволяет обнаруживать самолеты, ракеты и корабли противника на больших дальностях и обеспечит наведение на них самолетов боевой авиации НАТО. ВС США, Великобритании и Турции уже эксплуатируют самолеты "Веджтейл", в качестве платформы для которых используется авиалайнер "Боинг-737".

НАТО эксплуатирует парк самолетов ДРЛОиУ E-3A с 1980-х годов. Они размещаются на авиабазе "Гайленкирхен" (Германия), применялись во всех крупных операциях НАТО. Ожидается, что основной базой E-7 также станет Гайленкирхен, но новые самолеты смогут действовать и с нескольких передовых баз на территории Европы.

"Веджтейл" должен стать элементом перспективного проекта обнаружения и управления Североатлантического альянса, в рамках которого с середины 2030-х годов будут внедрены системы наблюдения НАТО следующего поколения.