ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию

Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии.

ОДКБ в 2024 году проведет учения в Киргизии, Таджикистане и Казахстане

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.