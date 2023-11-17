Войти
РИА Новости

ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию

283
0
0
Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии
Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Ногай

ОДКБ в 2024 году проведет учения в Киргизии, Таджикистане и Казахстане

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.09.2021
Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021"
28.04.2021
ОДКБ наращивает масштабы совместных мер в ответ на новые вызовы военной безопасности
30.05.2018
Снова Афганистан?
24.12.2014
Год преображения армии
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
19.07.2012
«ОДКБ как военного союза не существует»
19.09.2011
ИНСОР тестирует ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»