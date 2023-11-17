Внук де Голля считает, что НАТО уже проиграла в украинском конфликте

Пьер де Голль выразил мнение, что "американцы скоро уберут президента Украины Владимира Зеленского, когда он им больше не будет нужен"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс уже проиграл в конфликте вокруг Украины, у США и стран Запада нет возможности его продолжать. Об этом заявил ТАСС Пьер де Голль - внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля.

"Думаю, НАТО проиграла в данном конфликте, потому что ни у НАТО, ни у Запада больше нет возможности продолжать войну", - сказал он на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Пьер де Голль выразил мнение, что "американцы скоро уберут президента Украины Владимира Зеленского, когда он им больше не будет нужен". "И так будет со всеми их союзниками, - указал он. - У Европы и США нет ни политических, ни финансовых возможностей продолжать конфликт".

Внук де Голля также считает, что французское правительство заняло ошибочную позицию по украинскому конфликту, загнав себя в ловушку, но может и должно ее изменить. "Нужно остановить эту трагедию", - заключил Пьер де Голль.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.