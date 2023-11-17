ВС Швеции подтвердили передачу Украине 155-мм гаубиц "Арчер"

ЦАМТО, 16 ноября. Как сообщила пресс-служба ВС Швеции, власти страны в начале этого года приняли решение передать Украине в качестве военной помощи ряд систем военного назначения, включая 155-мм самоходные гаубицы "Арчер".

Как заявлено, на текущий момент они уже находятся на Украине, а расчеты прошли обучение в Швеции.

Командир 8-го артиллерийского полка полковник Стефан Сьоберг недавно проинформировал личный состав части о произведенных поставках "Арчер" и поблагодарил за участие в подготовке украинских военнослужащих.

Он отметил, что в ходе обучения возникали проблемы, связанные с языковым барьером, отличием систем западного производства от советских образцов, отсутствием методики преподавания, что вызывало стресс у инструкторов и обучаемых.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года правительство Швеции объявило, что предоставит Украине большой пакет военной помощи, состоящий из трех частей. Так, пакет включает развитие сотрудничества и совместную закупку ВВТ, поставку крупного пакета техники из состава Вооруженных сил Швеции и передачу артиллерийских систем "Арчер" с их заменой.

В марте 2023 года парламент Швеции предоставил правительству страны право на принятие решений о передаче военной техники Украине и продаже артиллерийских систем Великобритании.

В итоге правительство Швеции решило передать Украине восемь гаубиц "Арчер". Согласно информации шведского правительства, гаубицы вошли в 11-й пакет военной помощи Украине общей стоимостью 6,3 млрд. крон, который также включает запчасти для ЗРК "Хок" и основные боевые танки "Леопард-2".

Переданные ВС Украины СГ "Арчер" представляют собой размещенную на шасси Volvo A30D с колесной формулой 6х6 полностью автоматизированную систему, предназначенную для огневой поддержки операций Сухопутных войск. Максимальная скорость установки – 70 км/ч на шоссе (у AS90 – 53 км/ч), запас хода – 500 км.

СГ "Арчер" с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу противотанковыми боеприпасами BONUS на дальность до 35 км, обычными боеприпасами – на дальность до 40 км и высокоточными боеприпасами "Экскалибур" (XM982, M982 и M982A1) – на дальность до 60 км. Максимальная скорострельность гаубицы составляет 8 выстр./мин. В автомате заряжания находится 21 боеприпас нескольких типов и необходимое количество модульных метательных зарядов, которые могут быть отстреляны менее чем за три минуты.

Штатный расчет "Арчер" составляет три-четыре человека, но благодаря высокой автоматизации установка может управляться только одним военнослужащим под защитой бронированной кабины.