ВС Эфиопии приняли на вооружение БАК "Акынджи" турецкого производства

ЦАМТО, 16 ноября. Командование морской авиации ВМС Эфиопии приняло на вооружение новый беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Акынджи" турецкой компании Baykar Savunma.

Об этом сообщает Scramble Magazine, ссылаясь на размещенный в сети снимок одного аппарата данного типа турецким ресурсом SavunmaSanayiST.com. Каких-либо подробностей о заключенном соглашении пока не имеется.

Как уже сообщал ЦАМТО, информация о том, что Эфиопия направила властям Турции запрос на поставку первого БАК, а также сопутствующего оборудования, запасных частей и услуг, впервые появилась в СМИ в октябре 2021 года. При этом детали переговоров не афишировались. Впоследствии стало известно, что был приобретен, как минимум, один комплекс в составе четырех БЛА "Байрактар TB2".

Справочно:

Экспорт предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в Эфиопию в 2021 году резко вырос. По информации Ассоциации экспортеров Турции (TIM), он увеличился до 52,8 млн. долл. за первые три квартала 2021 года с 234 тыс. долл. за аналогичный период 2020 года. Конкретные данные о продажах в отчете отсутствовали.

С конца 2021 года правозащитные организации сообщали о нанесении по населенным пунктам Тыграя авиаударов с применение малоразмерных боеприпасов турецкого производства, которые привели к значительным жертвам среди гражданского населения. Тем не менее, ни Эфиопия, ни Турция в последствии официально не подтверждали продажу БЛА.

Судя по появившемуся в сети Интернет в начале мая 2023 года видеорепортажу, на вооружение командования ВВС Эфиопии приняты не менее четырех беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2".

Эфиопская радиовещательная корпорация (EBC) 2 мая 2023 года разместила в сети видеоролик, где в одном из ангаров на главной базе ВВС Эфиопии "Харар-Меда" к югу от Аддис-Абебы размещались, как минимум, четыре БЛА "Байрактар TB2". Еще два аппарата этого типа были засняты на авиабазе "Бахир-Дар" в 370 км к северу.

Продемонстрированные БЛА были оснащены высокоточными боеприпасами с лазерным наведением MAM-L компании Roketsan и, вероятно, оборудованы электронно-оптической / инфракрасной системой целеуказания CATS (Common Aperture Targeting System), разработанной турецкой компанией Aselsan.

В репортаже также был продемонстрирован в полете и более крупный невооруженный БЛА, который был идентифицирован как китайский "Винг Лунг".

БЛА "Винг Лунг" и "Байрактар TB2" впервые были замечены на спутниковых снимках двух авиабаз в конце 2021 года, когда Эфиопия, вероятно, приобрела их для поддержки операций против повстанцев в районе Тыграй.

БЛА иранского производства, которые, по сообщениям, также приобретались в ходе двухлетнего вооруженного противостояния в Тыграе, в репортаже не демонстрировались.

Какой-либо дополнительной информации по новому БЛА "Акынджи" в составе морской авиации Военно-морских сил Эфиопии на текущий момент не имеется.

Максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акынджи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. БЛА может нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно.

БЛА может в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). Аппарат оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволяет выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS. БЛА получил специально разработанное оборудование, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи.

"Акынджи" также может нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты CIRIT и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 240 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".