Россия побеждает на Украине. Инициативу у нее уже не отнять

Newsweek Polska: Россия завладела инициативой на поле боя и побеждает

В преддверии зимы Россия завладела инициативой на поле боя, пишет Newsweek Polska. Надежд на победу в украинском конфликте у Запада не осталось. Киев может продержаться еще какое-то время, если Вашингтон и Брюссель будут помогать ему любой ценой, но они на это не готовы.

Мачей Новицкий

Владимир Зеленский верит в победу, главнокомандующий Валерий Залужный говорит, что конфликт зашел в "тупик". Создается впечатление, что между президентом и украинскими генералами начался открытый конфликт.

Во время визита в Китай Путин попытался высмеять заявления президента США о том, что Россия "уже проиграла" Украине. "Если война Россией проиграна, то пусть президент США забирает ATACMS и приезжает в Россию на чай" (в оригинале было "на блины". – прим.ред.).

Это был первый за долгое время хороший месяц для Путина. Президент России надеется, что из-за начавшейся в день его рождения войны в Израиле помощь Запада Украине значительно ослабнет. Но это еще не все – изменилась расстановка сил на фронте. В ответ на летнее наступление Киева несколько недель назад Путин приказал начать локальные контратаки вдоль 1000-километровой линии фронта. И в преддверии зимы именно Россия начинает завладевать инициативой.

Киев рассчитывает на удачу

С первого дня конфликта Зеленский делал все возможное, чтобы заручиться международной поддержкой. И у него это очень хорошо получалось. Однако с какого-то момента у него появилось ощущение, что интерес к событиям на Украине снижается. "Самое страшное, что часть мира привыкла. Усталость от конфликта катится как волна. Это видно в США, в Европе. И когда люди начинают немного скучать, это становится для них как телевизионное шоу", – сказал он недавно в интервью изданию Time. Близкие соратники президента Украины утверждают, что Зеленский чувствует себя преданным своими союзниками. Он считает, что они лишают его инструментов для победы в этом конфликте.

Еще до нападения ХАМАС на Израиль Институт мировой экономики Кильского университета, который осуществляет мониторинг поддержки Украины, сообщал, что западные "объемы поставок танков, артиллерийских и зенитных ракет по-прежнему значительно ниже обещанных. Несмотря на то, что анонсируется множество новых пакетов помощи, еще неизвестно, сколько на самом деле будет поставлено и когда именно это произойдет".

Западные лидеры публично заявляют о своей солидарности с Украиной. Однако в кулуарах говорится другое. "Я вижу большую усталость от этого конфликта – у всех его сторон. Мы приближаемся к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход из этой ситуации", – призналась премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Нападение ХАМАС на Израиль усугубило и без того сложное положение Украины. В Киеве все хотят, чтобы ХАМАС был побежден как можно скорее – хотя бы потому, что чем раньше это произойдет, тем меньше западного оружия будет перенаправлено в Израиль. Кремль, конечно же, желает прямо противоположного. "Этот кризис, как мне кажется, окажет непосредственное влияние на развитие и ход специальной военной операции", – заявил российский дипломат Константин Гаврилов газете "Известия". По его мнению, спонсоры Украины будут отвлекаться на конфликт в Израиле, поэтому ход СВО может резко измениться в пользу России.

Серьезной проблемой для украинцев является нехватка боеприпасов. Промышленность стран НАТО не удовлетворяет потребности Киева. Как признался глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, "мы начинаем соскребать остатки со дна бочки". Война в Израиле этот дефицит углубляет. Пентагон решил отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые ранее планировалось доставить Украине. При этом, как стало известно, Израилю и Украине необходимо несколько одинаковых систем вооружения.

Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: что ближневосточный кризис не будет привлекать все больше и больше американского оружия и внимания на Ближний Восток; что президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп, что усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать лавинообразно. Сейчас совсем другая ситуация, не как несколько месяцев назад, когда "распад западной коалиции" казался скорее гипотетическим риском, чем реальной угрозой.

Все громче звучат голоса – особенно из лагеря американских правых республиканцев – тех, кто считает, что дальнейшая помощь Украине не имеет смысла. "У Израиля есть достижимая цель. У Украины такой цели нет", – заявила группа сенаторов-республиканцев, которая требует прекратить помощь Киеву.

В окружении Байдена также нет недостатка в скептиках. "Сокращению поддержки Киева в общественном мнении способствовали люди в администрации США, которые с помощью специальных технологий – так называемого "маркетинга слухов" – критикуют в СМИ Украину и ставят под сомнение ее способность к выживанию. Эта риторика попадает на благодатную почву, поскольку отражает глубоко укоренившееся мнение части американцев о том, что Россию нужно умиротворить за счет Украины – это якобы будет способствовать решению проблемы", – убеждает выдающийся военный эксперт из аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс (Keir Giles).

Так мы не победим

"Мы не продвигаемся вперед. Некоторые командиры на первой линии начали отказываться выполнять приказы, даже если они исходят непосредственно из офиса президента. Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не победим", – пожаловался недавно один из близких соратников президента Украины.

В течение нескольких недель с фронта приходит все больше сообщений, свидетельствующих о тактических успехах российской армии. Пессимизм становится повсеместным. "Нужно честно признаться, что украинцы становятся пессимистами. Стресс нарастает, потому что люди не видят положительных перспектив", –– сказал директор Международного киевского института социологии Антон Грушецкий. По его словам, украинцы не оценивают нынешнюю ситуацию как поражение и не обвиняют армию. Однако у них растет возмущение коррупцией в стране и поведением западных союзников, которые задерживают поставки оружия.

Летом Украина впервые за время этого конфликта получила огневое преимущество, выпуская по позициям противника больше снарядов в день, чем русские. Это позволило ВСУ добиться успеха. Сейчас боеприпасов не хватает. С российской стороны ситуация иная. Они активно наращивают их производство.

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Именно благодаря новым поставкам боеприпасов русские добились успеха в районе Авдеевки, где они сейчас пытаются окружить украинцев. Авдеевку в СМИ называют "Бахмутом 2.0", однако, несмотря на схожую интенсивность боев, это сравнение не верное. "Артемовск (Бахмут) не имел никакого стратегического значения. Это вагнеровцы решили сделать из него символ для собственных целей. Авдеевка находится на ключевом маршруте в Донецк, недалеко от аэропорта и северных пригородов города. Это ворота в Южный Донбасс", – утверждает директор RUSI – главного британского аналитического центра, занимающегося военной проблематикой, Майкл Кларк (Michael Clarke).

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На Украине все острее дефицит желающих воевать. Киев пытается набрать побольше мужчин "призывного возраста" (до 60 лет), чтобы восполнить потери, но многие потенциальные новобранцы не хотят надевать военную форму. Тысячи молодых людей, пытавшиеся бежать от повесток за границу, были арестованы. "Нам не хватает людей, а качество новых солдат, приходящих в качестве подкрепления, все ниже и ниже", – признался Дмитрий Берлим, командир одного из сражающихся в районе Купянска батальона. "Средний возраст солдата в отряде 45 лет". Нехватка кадров настолько велика, что, как утверждает один военный, даже если Запад поставит все обещанное оружие, у Украины "нет людей, которые могли бы его использовать".

Кроме того, приближается зима. Москва накапливает ракеты, чтобы начать массированный обстрел критической инфраструктуры. Если русским удастся разрушить системы перекачки воды, при понижении температуры трубы начнут лопаться. А это может сделать украинские города непригодными для проживания. Путин уже пытался таким образом поставить Украину на колени прошлой зимой. И он попытается снова. "Украина сделала все, что в ее силах, чтобы подготовиться к этим атакам. Она гораздо лучше подготовлена и не так беззащитна, как в прошлый раз – в том числе потому, что она может нанести ответный удар в глубь территории России. Однако неизвестно, достаточно ли этого", – считает Джайлс.

Война с генералами?

Беспокойство украинцев понятно. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный только что признал, что "конфликт зашел в тупик, который будет крайне трудно преодолеть". Он также сказал, что совершил ошибку, полагая, будто сможет заставить русских прекратить свою операцию.

Офис президента раскритиковал Залужного и дал понять, что такие комментарии только помогают врагу. Как сказал заместитель начальника штаба президента Игорь Жовква: "Я уверен, что все было внимательно прочитано, записано и проанализировано русскими". Он также добавил, что ему в панике звонили западные дипломаты, которых интересовал один вопрос: правда ли, что Украина больше не надеется дать отпор Путину.

Все это создает впечатление, что сегодня на Украине разгорелся открытый конфликт между армией и президентом. Один комментатор даже написал, что "Зеленский ведет войну со своими генералами". Сейчас есть два разных видения будущего. Президент настаивает на том, что в этом конфликте все еще можно победить. Однако украинские генералы уже поняли, что эта задача невыполнима. Один из бывших советников Зеленского даже сказал, что президент Украины не хочет смириться с реальностью: "У нас закончились варианты. Мы не выиграем. Но он не хочет слышать об этом. Он находится в плену иллюзий".

В связи с этим может возникнуть естественный вопрос: нормально ли, что мнения Залужного и Зеленского не совпадают? "То, что после 20 месяцев конфликта насчет него имеются разные мнения, не является чем-то странным. Гораздо удивительнее то, что все это время украинские власти демонстрировали непоколебимое единство", – подчеркивает Джайлз.

Роли президента и военного командира разные. Зеленский верит – или хочет верить – в то, что Украина сломает российские оборонительные линии. Потому что он прекрасно знает – отсутствие успехов будет означать сокращение западной помощи. Задача Залужного – понять, почему Украина оказалась в тупике, впрочем, о том, что Россия эту войну выигрывает, он не говорил.

Привести к поражению Украины может не предполагаемая война между президентом и генералами, а совсем другое. Как отмечает генерал австралийской армии в отставке и один из самых выдающихся теоретиков войны в мире Мик Райан (Mick Ryane): "Ни США, ни европейские страны еще не приняли четкую или скоординированную стратегию поддержки Украины. Политические лидеры используют выражения типа „мы поддерживаем Украину до конца”, но не совсем понятно, что это значит. Америка и Европа, похоже, не определились с конечной политической целью этого конфликта. Это защита Украины? Или победа над Россией? Потому что это две совершенно разные цели".

Однако все больше и больше фактов указывает на то, что "защита Украины" невозможна без "победы над Россией". Идет война на истощение, конфликт, которого мы не видели в Европе десятки лет. Он будет длиться долго – все надежды на "сокращенную версию" уже улетучились. Россия готова на все. И Украина сможет противостоять России только в том случае, если Запад готов помогать ей любой ценой.