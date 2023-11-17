ВМС США находятся в поиске способов утилизации первого атомного авианосца USS Enterprise

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Срок службы ряда авианесущих кораблей военно-морских сил США подходит к концу, и это заставляет американское министерство обороны и командование ВМС задумываться о том, каким образом утилизировать списанные атомные авианосцы.

Еще в 2018 году было принято решение об утилизации атомного авианосца ВМС США Enterprise, списанного из состава флота в 2017 году. В настоящее время корабль стоит в порту Ньюпорт-Ньюс в ожидании окончательного демонтажа оборудования и утилизации.

Обычно американские военные корабли, списанные из состава флота, используют в качестве тренировочных мишеней или передают частным компаниям, специализирующимся на утилизации. Издание Breaking Defense пишет, что для авианосца Enterprise Пентагон выбрал другой путь. Был создан специальный офис для управления процессом утилизации списанных атомных авианосцев.

В ВМС США рассчитывают, что такое решение позволит сэкономить время и деньги. В то же время, согласно документам ВМС, утилизация авианосца Enterprise начнется не ранее 2025 года и продлится до 2029 года – и это лишь в идеальном варианте, если не будет бюрократических и прочих препятствий.

В 2026 году из состава ВМС США должен быть списан второй атомный авианосец USS Nimitz. Эксперт Брайан Кларк, отставной офицер подводных сил ВМС США и действующий научный сотрудник Гудзоновского института, прогнозирует, что и с USS Nimitz повторится та же история, что с USS Enterprise.

С подводными лодками и крейсерами было намного проще, авианосцы занимают слишком много места и влияют на размещающиеся на военно-морских базах подразделения ВМС

- утверждает другой американский аналитик, сотрудник Центра морской стратегии Стивен Уиллс.

Даже найти место для стоянки авианосца в ожидании утилизации проблематично. Оплата места в порту стоит довольно дорого, и ВМС хотят сэкономить. В этом плане им может помочь опыт гражданской атомной энергетики, которые куда более успешно справляются с утилизацией реакторов. Поэтому в Пентагоне считают возможным привлечение коммерческих компаний к процессу утилизации авианосцев.