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ТАСС

Новый глава МИД Британии пообещал Зеленскому поддерживать Киев, сколько потребуется

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Новый глава МИД Великобритании провел встречу с украинским президентом в Киеве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом заявил новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я хочу показать своим присутствием здесь, что мы продолжим предоставлять вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и прежде всего военную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Не только в этом году, но и в следующем году. И так долго, как будет нужно", - сказал Кэмерон на встрече, видеокадры с которой Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Ранее западные СМИ отмечали, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает.

Бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон был назначен руководителем МИД Соединенного Королевства 13 ноября. На встрече с Зеленским он отметил, что хотел совершить свой первый после назначения визит на Украину. 

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Страны
Великобритания
Украина
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