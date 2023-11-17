От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ

Сидоров: от Афганистана не исходит серьезной опасности, но принимаются все меры

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьёзной военной опасности, но государства принимают определённые меры, заявил в четверг в эфире начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"На сегодняшний день выплескивающейся проблемы по военной опасности, которая исходила бы с территории Афганистана, нет. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодняшнее руководство Афганистана еще не в полной мере контролирует ситуацию на территории государства, в том числе в северных районах, которые граничат с государствами-членами ОДКБ. Поэтому меры определенные принимаются", - сказал Сидоров в ходе брифинга, организованного медиагруппой "Россия 24".

В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*", находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

В ОДКБ входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность