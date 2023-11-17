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РИА Новости

В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МО: Запад пытается разрушить сложившуюся эффективную систему безопасности в АТР

ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"К сожалению, несмотря на усилия государств АСЕАН, констатируем резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной причиной считаем линию западных государств на раскачивание региональной стабильности. Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО разрушают эту систему", - сказал Фомин на 10-ом заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте в четверг.

По его словам, создаваемые новые блоки, такие, как "Квад", АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" и другие блоковые механизмы привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа".

"Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности. Выступая на словах за укрепление центральной роли Ассоциации, на практике страны Запада лицемерно стремятся разрушить асеаноцентричные объединения", - отметил Фомин.

При этом он подчеркнул, что "взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения оружия массового поражения в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

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