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ТАСС

МО РФ заявило, что СВО будет продолжаться до полного достижения целей

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Замглавы ведомства Александр Фомин указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии"

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до полного достижения ее целей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

Он указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии".

В этой связи Фомин заверил участников заседания, что "специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей". "Вновь поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены", - констатировал заместитель министра обороны РФ.

Он указал, что именно на США и их европейских и азиатских сателлитах, лежит ответственность за разжигание и эскалацию этого конфликта. "Он стал прямым следствием усилившейся после государственного переворота на Украине целенаправленной работы США и стран Запада по ее превращению в антироссийский плацдарм", - сказал Фомин. 

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