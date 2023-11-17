Авианосец "Викрамадитья": 10 лет в составе ВМС Индии

ЦАМТО, 16 ноября. Сегодня, 16 ноября, исполняется 10 лет со дня передачи ВМС Индии авианосца "Викрамадитья", переоборудованного на Севмаше (входит в ОСК). Корабль является флагманом ВМС Индии.

Авианосец проекта 11430 был переоборудован из тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 11434. Начало военно-технического сотрудничества России и Индии в рамках контракта было положено в 2004 году. Специалисты оценивают это как крупнейшую сделку между двумя странами в сфере ВТС.

По словам генерального директора Севмаша Михаила Будниченко, в биографии крупнейшей верфи России работы над авианосцем "Викрамадитья" стали исторической вехой, значимым проектом современного отечественного судостроения. "С момента заключения контракта нами пройден огромный путь, полный инженерных и организационных открытий, внедрения инноваций, обновления производства, исключительного и бесценного опыта по строительству надводных кораблей. В мировом судостроении нет аналогов той работы, которую провел Севмаш, переоборудуя корабль из одного проекта в другой. По сути, здесь, на севере страны, был рожден новый авианосец", – подчеркнул М.Будниченко.

В ходе переоборудования была сформирована и увеличена на 8 метров полетная палуба, смонтирован трамплин, модернизированы самолетоподъемники, увеличены спонсоны левого и правого бортов, реконструированы внутренние помещения, значительно улучшены условия обитаемости экипажа, произведена замена главных котлов, модернизировано радиоэлектронное вооружение и многое другое.

Сегодня Севмаш выполняет договорные обязательства по линии военно-технического сотрудничества. В первую очередь, они связаны с техническим содействием индийской стороне в обслуживании и ремонте части оборудования авианосца. Корабелы участвовали в модернизации сложной радиоэлектронной техники, в дооборудовании береговых объектов базирования корабля, обеспечивали поставку ЗИП. В 2022 году предприятие посетила индийская делегация во главе с помощником заместителя начальника штаба Военно-морских сил Индии по материально-техническому обеспечению контр-адмиралом Бабураджем. Было проведено рабочее совещание, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

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