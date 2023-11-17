Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС

ЦАМТО, 16 ноября. Армения ищет новых партнеров для поставок ей оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 ноября премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", – сказал Н.Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, Ереван просит партнеров не обижаться. "Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договора, приобретать вооружение и военную технику", – отметил Н.Пашинян.

Примечание ЦАМТО:

ОПК Армении не может самостоятельно восстановить обороноспособность страны после потерь во Второй Карабахской войне.

Армения для обеспечения должного уровня обороноспособности страны практически по всем основным системам вооружений зависит от импорта ВиВТ.

Армения достаточно длительное время приобретала вооружения у России в рамках ОДКБ по льготным внутрироссийским ценам (в основном из состава ВС РФ). Кроме того, Россия передавала часть вооружений ВС Армении на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования.

Однако Вторая Карабахская война осенью 2020 года (27 сентября-9 ноября) привела к колоссальным потерям военной техники, состоявшей на вооружении ВС Армении.

По оценке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, по состоянию на 26 октября 2020 года, стоимость уничтоженной и взятой в качестве трофеев военной техники ВС Армении превысила 2,7 млрд. долл.

В условиях потери огромного количества военной техники в ходе конфликта с Азербайджаном осенью 2020 года, Россия могла бы достаточно быстро, с использованием, в том числе, мощностей армянского ОПК (создавая тем самым и дополнительные рабочие места в Армении) компенсировать Еревану уничтоженные и захваченные Азербайджаном ВиВТ, причем, как уже было сказано выше, по льготным ценам и по долгосрочным кредитам. Однако в последующие два года после конфликта руководство Армении сначала завуалировано, а затем отрыто стало дрейфовать в сторону Запада. Таким образом, возможность быстрого восстановления парка военной техники в сотрудничестве с Россией была упущена.

Именно ориентация на РФ представлялась наиболее целесообразной политикой в военном строительстве Армении в постконфликтный период, тем более что Ереван вплоть до настоящего времени, исходя из состояния экономики страны, не может себе позволить закупку в требуемых объемах современных дорогостоящих вооружений в других странах.

Тем не менее, Ереван в военном строительстве выбрал дугой путь развития, который в перспективе представляется тупиковым для страны, входящей в ОДКБ.

В случае развития ситуации по самому неблагоприятному сценарию и выходу Армении из ОДКБ, обеспечение обороноспособности страны за счет закупок вооружений на Западе представляется чисто популистским шагом Еревана в рамках постепенного дрейфа руководства страны в сторону от ОДКБ и России.

При этом Н.Пашнян забыл главный постулат: западные страны могут быть только временными попутчиками, преследуя свои сиюминутные корыстные интересы в закавказском регионе, а Россия является надежным союзником, соседом и партнером на протяжении столетий.