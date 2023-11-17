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ЦАМТО

Компания Boeing приступила к сборке вертолетов AH-64E "Апач" для ВС Марокко

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 16 ноября. Компания Boeing 13 ноября объявила о начавшейся на предприятии в Меса (шт.Аризона) сборке первого из 24 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан", заказанных командованием ВС Марокко.

Работы начались через три с половиной года после подписания в июне 2020 года в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) контракта на поставку AH-64E для ВС Марокко. Предполагается, что поставки начнутся в 2024 году и будут завершены к 1 марта 2025 года. Марокко стала 17-й страной мира, которая приобрела вертолеты AH-64 "Апач".

В настоящее время на вооружении ВВС Марокко специализированные ударные вертолеты отсутствуют. Имеющиеся 24 вертолета SA-342L "Газель" компании Aerospatiale, которые используются в качестве легких ударных вертолетов, были закуплены в 1978 году и нуждаются в замене.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Государственный департамент США одобрил поставку Марокко в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач" (24 новых с опционом на 12 дополнительных), а также сопутствующего оборудования и вооружений общей стоимостью до 4,25 млрд. долл.

Запрос правительства Марокко, в частности, включал поставку 36 модернизированных систем прицеливания AN/ASQ-170 / модернизированных систем ночного видения AN/AAR-11 (M-TADS/PNVS), 18 РЛС управления огнем AN/APG-78 "Лонгбоу", 551 ракеты AGM-114R "Хеллфайр" (441 заказана, 110 опцион), 60 ракет AGM-114L "Хеллфайр", 53 ракет AIM-92H "Стингер", 588 комплектов высокоточного наведения APKWS (478 заказаны, 110 опцион) для управляемых ракет, а также другого оборудования, систем вооружения и услуг.

В июне 2020 года СВ США заключили с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 439,179 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) вертолетов AH-64E "Апач" и тренажеров "Лонгбоу" для ВС Марокко. Количество заказанных в рамках контракта вертолетов не раскрывалось.

Марокко приобретает вертолеты "Апач" в рамках более широкой программы модернизации вооруженных сил страны. Рабат также закупает новейший вариант F-16 – F-16 Блок.70/72 для замены "Мираж F1" и F-5E/F "Тайгер-2".

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  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
США
Продукция
AGM-114
AH-64
APKWS
F-16
F-5
Компании
Aerospatiale
Airbus Helicopters
Boeing
Проекты
2020-й год
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