Sohu: США отправили на Украину 60 старых отремонтированных ЗРК

США поставляют Украине бэушное оружие, чтобы получить побольше прибыли, пишет пользователь Sohu. Очередным доказательством стала отправка Киеву 60 зенитно-ракетных комплексов, которые неоднократно перепродавались и ремонтировались. Зеленский в ярости, но ничего не может поделать, отмечает автор.

После начала израильско-палестинского конфликта Соединенные Штаты переключили внимание на Ближний Восток и перестали оказывать Украине прежнюю серьезную помощь. Владимир Зеленский в связи с этим очень недоволен. После полуторамесячного ожидания США наконец-то заявили, чтобы Киеву будет поставлено 60 зенитно-ракетных комплексов. Однако эта партия — не что-то хорошее, а товар из третьих рук, который несколько раз перепродавался. Естественно, Зеленский возмущен, но высказываться не осмеливается.

Соединенные Штаты передали Украине бэушную технику

По данным источников, для оказания помощи Украине США закупили у Иордании 60 немецких самоходных зенитных установок Gepard и теперь готовятся отправить их Киеву. Стоит отметить, что еще в 2013 году Нидерланды по цене 21 миллионов евро продали эти старые артиллерийские орудия Иордании. Прошло 10 лет, Иордания кое-как отремонтировала их, а теперь обратилась к США. Подписав контракт на 110 миллионов евро, иорданцы счастливо получили чистую прибыль в размере 89 миллионов евро.

Хотя в контракте сказано, что Иордания отремонтирует эти зенитные орудия, но учитывая, что одесские ЗРК, которые Амман ранее передал Армении и Украине, показали не лучшие результаты, стоит ожидать, что и на этот раз, когда иорданцы возьмутся чинить технику, заметной роли на поле боя она не сможет сыграть. Как видно, в конечном итоге от этой бизнес-сделки выиграли только США и Иордания, а Зеленский снова остался в дураках.

На самом деле, это уже не первый раз, когда другие страны поступают подобным образом. В прошлый раз, когда Америка призвала Запад помочь Киеву, Германия, Франция и другие страны также передали ему старые товары — раз они могут очистить свои склады от залежалого хлама, так почему бы заодно не оказать Зеленскому большую услугу?

Франция продает бэушные товары, запрашивая у Украины деньги как за новые

Хуже всего для Зеленского то, что поскольку Соединенные Штаты сосредоточились на Израиле и не обращают внимания на Украину, другие западные страны тоже начали затягивать помощь и выставлять ей непомерные счета.

Например, президент Франции Эмманюэль Макрон вдруг объявил, что предыдущие расходы на боеприпасы, переданные Украине, были пересчитаны и составили не 1,7 миллиардов евро, а 3,6. Какой хороший союзник — увеличил долг в два раза! Еще более шокирующим является то, что Франция посчитала бэушные товары, ранее переданные Украине, по цене совершенно новой техники. Интересно, согласятся ли украинцы на такие условия?

Более того, Франция ведет себя очень умно в отношениях с Россией. Как сообщается, после начала российско-украинского конфликта Франция стала первой западной страной, возобновившей военные связи с Россией. При этом некоторые аналитики отмечают, что это только начало, и европейские страны будут постепенно восстанавливать военные контакты с Москвой.

Все говорит о том, что помощь Запада Украине никогда не была безвозмездной. Теперь эти страны не только дают Киеву кредиты по четко заявленным завышенным ценам, но и напрямую обманывают его и используют бэушные товары, чтобы получить побольше прибыли.

Зеленский возмущен, но ничего не может сказать

Зеленский боится, что западные страны бросят его, а потому, хоть и злится, не смеет высказывать вслух свое недовольство. Недавно он заявил Западу, что даже без помощи США Украина будет продолжать бороться с Россией. Эта позиция кажется очень жесткой, но российские СМИ сообщают, что это уловка. Просто вымаливание помощи у Вашингтона оказалось напрасным, и теперь Украина решила действовать наоборот: показать, что, мол, ей и не нужна поддержка США, затем одержать какие-то победы на поле боя, а потом уже выпрашивать оружие.

Однако на поле боя все совсем не радужно. НАТО поставила Зеленскому задачу захватить южное Запорожье к концу октября. Сейчас уже середина ноября, а ВСУ все еще далеки от выполнения требований альянса. Поэтому Зеленскому остается только принять поддержанную западную технику и высокие кредиты. Более того, нынешнее состояние украинской армии не подходит для крупного зимнего контрнаступления.

С одной стороны, украинские солдаты были деморализованы многочисленными проигрышами, а командование ВСУ начало допускать серьезные ошибки. Например, по недавним сообщениям, "умные" командиры решили провести церемонию награждения солдат из 128-й бригады на передовой линии обороны, и российские ракеты нанесли прямой и точный удар, в результате чего погибли 28 украинских военнослужащих, а 53 человека получили ранения.

С другой стороны, хотя США до сих пор и оказывают помощь Украине, но без особой искренности. Американские СМИ сообщили, что окно мирных переговоров между Москвой и Киевом уже закрыто, и России больше нет необходимости их инициировать, если она может победить и так. После вспышки нового витка израильско-палестинского конфликта в глазах американских политиков остался только Израиль и Ближний Восток, а Украина, по мнению вашингтонских экспертов, находится в таком ужасном положении, практически истощенная и лишенная запасов оружия, что западная помощь ей станет теперь еще более поляризованной.

Другими словами, то, что делает сейчас Украина, — это попытка компенсировать урон. Американские аналитики давно предсказывали, что США используют ее и выкинут, как когда-то было с Вьетнамом во время войны. Сейчас Украина уже отошла на второй план в западном дискурсе. Если она хочет как-то улучшить свое положение и принести пользу своему народу, то она может выбрать только одно — как можно скорее пойти на мировую с Россией.

Еще более плохая новость для Зеленского заключается в том, что, по мнению Wall Street Journal, Киеву потребуется более 10 лет, чтобы присоединиться к Евросоюзу. Украине вообще сейчас не везет с хорошими новостями: она глубоко увязла в военной трясине, и потому Запад не считает, что сейчас она готова к вступлению в ЕС. Все это означает, что полтора года усилий украинской армии оказались напрасными. Города страны разрушены, промышленность уничтожена, а на восстановление потребуется еще 400 миллиардов долларов. Но заплатит ли за это Запад?