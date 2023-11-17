Президент Колумбии заявил о введении оружейного эмбарго в отношении США и произраильских стран

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Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на страны, занимающие произраильскую позицию, распространяется оружейное эмбарго. При этом в качестве критерия выступает голосование в ООН по проекту резолюции «Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах».

В ходе обсуждения данного документа 9 ноября в штаб-квартире ООН резолюция была одобрена большинством в 145 голосов при 18 воздержавшихся и 7 выступивших против (США, Израиль, Канада, Венгрия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру). Глава Колумбии сообщил, что прекратит покупать оружие у стран, которые голосовали против или воздержались при ее принятии.

Как отмечается в испанском издании Defensa, Колумбию связывает с Израилем тесное военно-техническое сотрудничество. В рамках последних сделок с Тель-Авивом на сумму в $630 млн были приобретены системы РЭБ для Boeing 737-700, ЗРК Barak MX, 155-мм САУ Atmos, башни для бронемашин LAV III, а также запасные части и детали для тысяч винтовок Galil, которыми оснащены вооруженные силы страны. Это уже не говоря о техническом обслуживании ранее закупленных истребителей Kfir.

Однако фактически разрыв партнерства между странами инициировало израильское правительство, отказавшись (по крайней мере, формально) в октябре от ВТС с Колумбией из-за жесткой критики ее президентом военной операции в Газе.

Больший интерес представляет оружейное эмбарго в отношении Вашингтона:

Вызывает обеспокоенность разрыв связей с США, которые являются крупнейшим стратегическим союзником Колумбии в вопросах обороны, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и с терроризмом, жертвуя на эти цели более $400 млн в год

- говорится в издании.

Как отмечается, в Колумбии базируется крупнейший центр технического обслуживания вертолетов Black Hawk UH-60, а на ее вооружении находится почти сотня таких машин. Также в стадии реализации находится проект по передаче 145 американских БТР M1117 4x4. Под угрозой отмены оказалась и возможная сделка с Канадой по закупке 55 бронемашин 8х8 LAV III (32 единицы уже состоят на вооружении страны).

В случае реального введения оружейного эмбарго это будет означать полный разрыв с Вашингтоном, который на протяжении более века рассматривал Колумбию как часть своего «заднего двора». Однако в мире есть достаточное число стран, производящих оружие, которые могут компенсировать Колумбии те или иные потери.