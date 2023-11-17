Войти
ТАСС

СМИ: Европа устала от Украины и может пойти на компромисс с Россией

335
0
0
Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Ценой урезания собственного бюджета Запад меняет свою позицию, склоняясь к переговорам, пишет газета Global Times

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза утомлены поставками вооружений и предоставлением помощи Киеву, в связи с чем они могут пойти на компромисс с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины. Такое мнение китайских экспертов публикует газета Global Times.

"Европа демонстрирует утомление из-за поставок [оружия] Киеву и может перейти к компромиссу [с РФ по украинскому кризису], - говорится в заголовке публикации. - Эксперты полагают, что <...> в условиях углубления разногласий в ЕС по поводу помощи [Киеву] ценой урезания собственного бюджета Европа меняет свою позицию, склоняясь к переговорам и компромиссам".

Издание напоминает, что ситуацию усугубляет палестино-израильский конфликт. Кроме того, как отмечается, попытки контрнаступления украинских войск зашли в тупик. "Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся", - считает аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. Он не исключает, что европейская поддержка Украины может трансформироваться в экономическую помощь после прекращения поставок вооружений.

Китайские эксперты полагают, что невыполненные обещания Европы в плане предоставления современного оружия "усугубят положение украинских войск". По их мнению, каких-либо серьезных прорывов на поле боя тоже не произойдет, поскольку по обе стороны фронта сооружены достаточно надежные оборонительные укрепления. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
ШОС
Похожие новости
29.05.2023
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
06.03.2023
Россия и США договорились о строительстве замены ООН
09.02.2023
Китай — клиент № 1 Газпрома и критик глобализма НАТО. Как Запад его упустил
14.12.2022
Россия окончательно распрощалась с Европой
21.11.2022
Партнерство России и Китая опасно для Запада. И вот почему
22.12.2021
Можно заблокировать, можно убить
14.05.2009
Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»