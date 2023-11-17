СМИ: Европа устала от Украины и может пойти на компромисс с Россией

Ценой урезания собственного бюджета Запад меняет свою позицию, склоняясь к переговорам, пишет газета Global Times

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза утомлены поставками вооружений и предоставлением помощи Киеву, в связи с чем они могут пойти на компромисс с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины. Такое мнение китайских экспертов публикует газета Global Times.

"Европа демонстрирует утомление из-за поставок [оружия] Киеву и может перейти к компромиссу [с РФ по украинскому кризису], - говорится в заголовке публикации. - Эксперты полагают, что <...> в условиях углубления разногласий в ЕС по поводу помощи [Киеву] ценой урезания собственного бюджета Европа меняет свою позицию, склоняясь к переговорам и компромиссам".

Издание напоминает, что ситуацию усугубляет палестино-израильский конфликт. Кроме того, как отмечается, попытки контрнаступления украинских войск зашли в тупик. "Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся", - считает аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. Он не исключает, что европейская поддержка Украины может трансформироваться в экономическую помощь после прекращения поставок вооружений.

Китайские эксперты полагают, что невыполненные обещания Европы в плане предоставления современного оружия "усугубят положение украинских войск". По их мнению, каких-либо серьезных прорывов на поле боя тоже не произойдет, поскольку по обе стороны фронта сооружены достаточно надежные оборонительные укрепления.