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ТАСС

В Ясненском соединении РВСН расширяется инфраструктура для комплекса "Авангард"

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Установка межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в шахтную пусковую установку на территории Ясненского ракетного соединения
Установка межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в шахтную пусковую установку на территории Ясненского ракетного соединения.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Предполагается, что это повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжает перевооружаться на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард", - отмечается в сообщении.

Сообщение сопровождается видеозаписью того, как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата.

По данным МО РФ, подготовлена инфраструктура позиционного района. Она включает сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава. "Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - отмечается в сообщении.

В декабре 2022 г. сообщалось, что очередной - второй - ракетный полк в составе Оренбургской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок (ШПУ), в которых находятся МБР с боевым оснащением "Авангард". В следующие два года в состав полка предполагалось включать по две ШПУ в каждый с тем, чтобы довести их число до штатного. Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в декабре 2019 г.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. 

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