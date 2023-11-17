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ТАСС

"Калашников" работает над включением ППК-20 в аварийный запас военных летчиков

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Пистолет-пулемет ППК-20
Пистолет-пулемет ППК-20.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Как сообщалось ранее, Минобороны рассматривает возможность заменить автомат Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе военных летчиков более компактным оружием

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. "Калашников" ведет работу по включению пистолета-пулемета ППК-20 в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом ТАСС на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 сообщил президент концерна Алан Лушников.

"ППК-20 мы по-прежнему предлагаем как унифицированное оружие для летчиков. Работа соответствующая ведется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассматривает возможность заменить автомат Калашникова АКС-74У в НАЗ военных летчиков более компактным оружием.

Главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев сообщал, что концерн уже передавал ППК-20 военным летчикам. Кроме того, в концерне отмечали, что испытания пистолета-пулемета в Государственном летно-испытательном центре министерства обороны в Ахтубинске показали его компактность и возможность размещения в катапультном кресле. Вместе с тем в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") отмечали, что опытную эксплуатацию в ВКС в таком же качестве проходит партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 разработки КБП.

ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Может вести стрельбу в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Пулемет оснащен телескопическим складывающимся на правую сторону ствольной коробки прикладом из ударопрочного полимера.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Витязь-СН
ПП-2000
Компании
КБП
Концерн Калашников
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