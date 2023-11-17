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Вестник Мордовии

Словно картонный: после боя в броне БТР Stryker появилась гигантская дыра

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Американский БТР Stryker бывший на вооружении украинских неонацистов после встречи с бойцами армии России получил значительные повреждения корпуса.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", в социальных сетях появилась фотография такого БТР, у которого в левом борту видна внушительных размеров дыра. Пока неизвестно, каким средством поражения она сделана. Судя по обгоревшим краям пролома, внутри десантного отделения произошел сильный пожар.

Если за броней находились боевики, то, можно уверенно говорить о том, что часть из них получили увечья, несовместимые с жизнью. Само средство доставки пехоты, по всей видимости, невозможно будет отремонтировать, и его придется сдать в металлолом.

До начала поставок M1126 украинская пропаганда восторженно рассказывала, какими преимуществами обладают эти четырехосные машины, если их сравнивать со старыми советскими образцами и той техникой, что изготавливалась на заводах в Киеве и Харькове.

Однако все ожидания оказались напрасными, а понесенные в боях потери являются весьма серьезными. Stryker горят не хуже бронетранспортеров, разработанных лет тридцать-сорок назад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
M1126 ICV
Stryker
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