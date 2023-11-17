Войти
ТАСС

Трюдо выразил Зеленскому солидарность в связи с приходом холодов

321
0
0
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Канады также заявил о непоколебимой поддержке Украины

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о непоколебимой поддержке Киева и выразил солидарность в связи с наступлением холодов на фоне продолжающегося конфликта в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады", - сказано в документе. Он также "выразил украинцам солидарность от канадцев в связи с приходом холодных зимних месяцев" на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Также Трюдо в очередной раз пообещал Зеленскому, что Оттава будет оказывать всестороннюю помощь Киеву "столько, сколько потребуется", в том числе в продвижении так называемой формулы мира украинского президента.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Россию не приглашали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.04.2022
Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу
30.09.2020
The Wall Street Journal (США): российская поддержка Лукашенко настораживает Запад
30.11.2018
"Русские должны быть вытеснены": какой будет война в Европе
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
30.06.2016
Танковому биатлону урезали бюджет
15.12.2014
Генеральный директор ОАО "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов: "Всегда важно заглянуть за горизонт"
22.05.2008
Винтокрылая Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»