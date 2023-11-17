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ТАСС

Антидроновые системы "Росэлектроники" обучат определять частоты управления вражескими БЛА

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БПЛА в небе в Московской области
БПЛА в небе в Московской области.
Источник изображения: © Фото очевидца

В "Росэлектронике" указали на постоянное совершенствование беспилотников и каналов их управления

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Противодроновые системы семейства "Серп" вскоре получат возможность автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников. Соответствующие работы ведутся специалистами НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Скорых в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

В "Росэлектронике" указали на постоянное совершенствование беспилотников и каналов их управления. Поэтому, объяснили в холдинге, производители противодронных систем тоже постоянно совершенствуют свои изделия.

"В настоящий момент специалисты "Вектора" работают над тем, чтобы оснастить систему подавления комплексов "Серп-ВС6" и "Серп-ВС5" универсальным детектором, который позволял бы определять частотный диапазон канала управления и тем самым "упрощал" и улучшал работу подавителя", - отметил Скорых.

"Серп-ВС5" способен подавлять дроны на расстоянии до 5 км, работает на 360 градусов в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц и позволяет глушить одновременно несколько каналов связи. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких беспилотников, в том числе летящих с разных сторон. Также "Росэлектроника" сообщала о разработке усовершенствованной версии устройства для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС6", которая может подавлять в том числе FPV-дроны.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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