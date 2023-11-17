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ТАСС

Помещающийся на ладони спутник изучит кибербезопасность космических аппаратов

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Серия экспериментов позволит выявить уязвимые места спутников и сделать выводы по доработке механизмов взаимодействия с ними, рассказали в компании RuVDS

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский спутник размером чуть больше спичечного коробка, выполняющий функции сервера, проведет исследование кибербезопасности космических аппаратов для выявления уязвимых мест спутников. Об этом ТАСС сообщили в компании RuVDS.

"Хостинг-провайдер RuVDS проведет исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году. Серия экспериментов позволит выявить уязвимые места спутников и сделать выводы по доработке существующих механизмов взаимодействия с ними", - отметили в организации. Спутник-сервер RuVDS размером чуть больше спичечного коробка был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" 27 июня. В начале июля с его помощью успешно протестирована услуга хостинга с орбитального сервера.

В проекте примут участие эксперты по информационной безопасности, а также команда энтузиастов. "Исследованию подвергнется как наземная инфраструктура, обеспечивающая связь с аппаратом, так и сам спутник", - подчеркнули в компании.

Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин заявил, что результаты исследования будут представлены научному сообществу. "Уверен, эта информация внесет значительный вклад в развитие информационной безопасности космических аппаратов. Срок службы аппарата составляет около года, и мы намерены максимально использовать его ресурс. Наш спутник провел уже более 100 дней на орбите, передал более 120 тыс. пакетов информации и установил уже три рекорда, RuVDS "хостил" первый сайт на орбите и провел первый "космический" хакерский квест в формате CTF", - сказал он. 

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Союз-2 РН
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