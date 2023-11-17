НАТО предложила Украине подачку. Россию этот план не устроит

"Политика": Россия не согласится на вступление в НАТО даже части Украины

Запад предлагает Киеву смириться с потерей территорий, а в обмен войти в НАТО, пишет "Политика". Однако Москва не в восторге от этой идеи. Ей торопиться некуда. Конфликт в итоге завершится на ее условиях, и "корейский сценарий" уже не будет никому нужен.

США активно готовят Украину к мирному решению. Два высокопоставленных функционера Североатлантического альянса буквально один за другим порекомендовали Украине согласиться на мир, и тогда та ее часть, которая подконтрольна Киеву, войдет в Североатлантический альянс. Ситуация на фронте зашла в тупик, и то же можно сказать о поставках вооружений и финансировании вооруженного конфликта. Поэтому бывшие руководители НАТО откровенными заявлениями готовят почву для прекращения вооруженного конфликта, по крайней мере на данном этапе.

С таким предложением выступил и бывший американский Госсекретарь Генри Киссинджер, а недавно о том же самом говорил и бывший советник украинского президента Алексей Арестович*. Он полагает, что Украина должна войти в ворота Североатлантического альянса, пока они еще открыты, потому что через полгода или год ситуация может измениться для Украины, и тогда нельзя исключать договора без гарантий безопасности.

Сейчас в приоритете у Вашингтона война на Ближнем Востоке, но США не хотят выходить из вооруженного конфликта на Украине побежденными. Если бои там продолжатся, путь и не слишком интенсивные, то время будет работать на русских. Теперь на Западе все чаще можно услышать, что украинцы не смогут победить, что потенциал русских, что касается людей и оружия, намного больше и что каждый день боев ухудшает перспективы Украины.

Наконец, и это самое главное для США, сейчас им не нужно вступать в прямое противостояние с русскими на этом фронте. Об этом в беседе с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил бывший Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Сам Ермак, однако, недавно отверг такой вариант, заявив, что ни о каком "частичном" вступлении в НАТО не может быть и речи и что союзники вообще не поднимают эту тему. Расмуссен пользуется влиянием в Киеве, и с Ермаком он работал над формулированием гарантий безопасности для Украины. Предложение о вступлении "остатков" Украины в НАТО без новых российских регионов станет, по оценке Расмуссена, "сигналом" для Москвы.

Информацию о подобных предложениях до общественности донес "Гардиан". В тексте статьи подчеркивается, что исключение новых регионов Российской Федерации снизит угрозу прямого столкновения между альянсом и Москвой и одновременно позволит Киеву укрепить свои военные силы. Предложение объясняется необходимостью формировать новую европейскую архитектуру безопасности, в которой Украина заняла бы место в "самом сердце Европы".

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для "Блумберга" написал, что Украине следует смириться с "временной" потерей территорий по "корейскому сценарию". Ставридис написал, что, по-видимому, Киеву также придется смириться с тем, что Россия контролирует Крым и сухопутный коридор между полуостровом и Россией. По словам американского адмирала, ни один из союзников Украины не обрадуется этому. Хотя, может, не обрадуется и Россия, поскольку она получит не всю Украину, а только "несколько заминированных областей на юго-востоке, что, вероятно, не ценный трофей". Бывший командующий силами НАТО полагает, что Украина, как и Южная Корея во время Корейской войны, не сможет победить в конфликте, и поэтому бои следует прекратить, чтобы приступить к восстановлению государства.

Ставридис полагает, что Украине нужно обеспечить членство в НАТО так же, как Южная Корея получила статус полноценного партнера США в 1953 году. Сил Южной Кореи было недостаточно, чтобы одержать полную территориальную победу над Северной Кореей в 50-е годы прошлого века, и точно так же сегодня Украина не в том положении, чтобы требовать полного вывода российских войск со своей территории. Американский адмирал приходит к выводу, что Украине следует усвоить три урока корейской войны. Во-первых, нужно найти средства для восстановления как можно скорее, во-вторых, получить реальные и продолжительные гарантии безопасности, а в-третьих, быть готовой к переговорам о прекращении вражды.

Западные государства уже хлопочут, готовясь восстанавливать Украину, и идет настоящая борьба за то, кто и что будет делать, в том числе за электроэнергетические объекты, очистку воды, инфраструктуру, строительство жилья и так далее. Чтобы перейти на этот этап, нужно найти решение, которое устроило бы Россию и удовлетворило бы западные интересы безопасности на Украине.

Такое предложение русским точно не понравится, но оно все-таки знаменует собой первый шаг Запада к признанию того, что он не может победить в этой войне с Россией и что он готов согласиться на безвозвратную потерю территорий. До сих пор все заявления российских лидеров сводились к тому, что главная цель Москвы — предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. Вступление Украины в НАТО без договора с Россией означало бы лишь перенос конфликт на запад, о чем говорил и сам Владимир Путин.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обратил внимание на "осторожное распространение" идеи о том, чтобы принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса. "Значит, в их понимании эти территории больше не украинские, а это неплохо", — заявил Медведев. Но важно идти дальше, как отметил Дмитрий Медведев, упомянув Одессу, Николаев и Киев.

В Москве и Киеве все понимают, что приближается момент, когда придется сесть за стол и о чем-то договориться. Чем дольше продолжается вооруженный конфликт, тем больше шансов, что все будет происходить на российских условиях и все меньшую роль будет играть "корейский сценарий". Поэтому теперь русским торопиться некуда.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов, прим. ред.

Автор: Биляна Митринович Рашевич (Биљана Митриновић Рашевић)