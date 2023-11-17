В Литве разместят два немецких танковых батальона

LRT: Литва подпишет договор о дислокации бригады бундесвера в 2024 году

Вильнюс и Берлин договорились о размещении в Литве бригады бундесвера численностью в четыре тысячи человек, сообщает ERR. Ее главной ударной силой станут два танковых батальона.

Во второй половине следующего года Вильнюс и Берлин подпишут межгосударственное соглашение о размещении бригады бундесвера, сообщило в среду министерство обороны Литвы. Затем он будет вынесен на ратификацию в сейм.

"В декабре будет подписан план реализации приема немецкой бригады в Литве, он будет охватывать гражданскую и военную инфраструктуру. Поэтому очень важно мобилизовать совместные усилия всех государственных учреждений, в том числе муниципалитетов и частного сектора, для реализации этого плана", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Согласно сообщению, военные немецкой бригады будут прибывать в Литву постепенно – с 2024 года в Литву прибудут первые группы, а к 2027 году планируется принять всю немецкую бригаду.

Немецкие военные будут размещены в Вильнюсе и Каунасе, но определенные элементы материально-технического обеспечения запланированы и в других частях Литвы.

По словам Анушаускаса, одной из важнейших задач приема немецкой бригады является согласование гражданской инфраструктуры, включая все необходимые услуги для семей, прибывающих вместе с военными. Также следует усилить транспортное сообщение – дороги, поезда, самолеты будут важны не только для дислоцированных в Литве немецких военных, но и для литовского бизнеса, а также будут полезны для Литвы в целом.

Министерство обороны Германии объявило на прошлой неделе, что ядро ​​его бригады в Литве должно состоять из двух танковых батальонов (203-его танкового батальона из Аугустдорфа и 122-го танково-гренадерского батальона из Обервихтаха. – Прим. ИноСМИ.), а третий батальон первоначально будет состоять из боевой группы батальона сил передового базирования НАТО под руководством Германии.

Дислоцируемая в Литве бригада будет называться Panzerbrigade 42. Планируется, что штаб бригады будет перенесен в Литву в последнем квартале 2024 года. Германия намерена разместить в Литве в общей сложности около 4000 человек личного состава.

Размещение бригады в Литве стало обсуждаться после начала конфликта на Украине с целью укрепления безопасности региона. В настоящее время в стране дислоцируется передовой командный элемент бригады.

С 2017 года Германия также возглавляет Международный батальон союзнических сил НАТО, дислоцированный в Литве.