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ТАСС

Зеленский признал, что Украине грозит кризис без западной финансовой помощи

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: Olivier Matthys/AP

Президент страны отметил, что все деньги, которые зарабатывает Киев, уходят на помощь военным, а поддержка западных стран нужна для того, чтобы обеспечить социальные выплаты

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без нее она не сможет обеспечить социальные выплаты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки.

"Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным, - сказал он на видеозаписи встречи, размещенной на YouTube-канале офиса президента. - Если не помочь нам с социальной поддержкой по важным направлениям, таким как выплаты пенсионерам, а также некоторой помощи тем людям, которым она крайне необходима, без этого будет очень сложно. Надо будет или уменьшать поддержку военным, их заработную плату, или не выдавать социальную помощь. В любом случае это будет кризис".

При этом Зеленский утверждает, что прекращение финансовой помощи не повлияет на ход военного конфликта и способность ВС Украины вести боевые действия. Он также не согласен с тем, что Украина полностью зависит от военной поддержки Запада. "Сказать, что Украина зависит только от западной военной помощи, - это неправда", - указал президент.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласиях с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику. 

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Украина
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