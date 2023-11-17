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ТАСС

Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Президент Украины подчеркнул, что хотел бы видеть его завершение на условиях Киева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украина не может позволить себе "заморозку" конфликта с Россией, его надо завершить. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ. Запись встречи размещена на странице Зеленского в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт, - сказал он, комментируя слова одного из журналистов о возможности "заморозки" конфликта. - Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли - все равно это война".

Зеленский добавил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время. "Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то - нет, но оно необходимо", - добавил он.

Зеленский в то же время указал, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что "мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли".

В последнее время на Украине высказываются различные мнения о перспективах развития конфликта с Россией. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что в боевых действиях сложилась патовая ситуация и Украине следует переходить к долгосрочной обороне. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что конфликт может затянуться на десятилетия без подписания договоренностей, но и без интенсивных боевых действий. 

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Страны
Россия
Украина
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