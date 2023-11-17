Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Президент Украины подчеркнул, что техники стране поставили очень мало

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало. Об этом заявил ее президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков, - сказал он. - Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало".

В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву еще в начале года.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также около 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.