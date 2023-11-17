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ТАСС

Макрон заявил о готовности участвовать в реэкспорте швейцарского оружия на Украину

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Президент Франции подчеркнул, что коллективная поддержка Украины не должна быть ослаблена из-за других конфликтов, в том числе ситуации на Ближнем Востоке

БЕРН, 15 ноября. /ТАСС/. Франция намерена принять участие в обсуждении реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Берне по итогам переговоров с швейцарским коллегой Аленом Берсе.

"Франция готова участвовать в дискуссиях о реэкспорте оружия из Швейцарии, поскольку коллективная поддержка Украины не должна быть ослаблена из-за других конфликтов, в том числе ситуации на Ближнем Востоке, - заявил он. - Я думаю, что предстоящие дискуссии позволят соединить нейтралитет Швейцарии с планами реэкспорта оружия".

27 сентября Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину.

 

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В частности, обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия в одно из государств - участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея ООН двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право. По данным Швейцарского телеграфного агентства, по этой инициативе уже достигнут компромисс между компетентными комиссиями Национального совета и Совета кантонов, однако окончательное решение парламент пока не принял.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard ("Гепард"). Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III ("Пиранья-3").

Берсе заявлял в январе, что конфедерация в силу своего нейтралитета не намерена разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений. Он напомнил, что Швейцария является участницей Женевских конвенций и страной мира, которая не экспортирует оружие в зоны военных конфликтов.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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