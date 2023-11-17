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Военное обозрение

«Проложит безопасные маршруты для беспилотников»: ВСУ развертывают новую систему радиоэлектронной разведки Eter

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине ведется создание компактной системы радиоэлектронной разведки, получившей обозначение Eter. Со слов разработчика, данное изделие уже развертывается в подразделениях ВСУ и используется в боях.

Как указывается в издании Army Recognition, работы над проектом ведет украинский стартап Falcons. Eter представляет собой пеленгаторную систему, предназначенную для обнаружения сигналов неприятельских радиостанций, БПЛА и систем РЭБ. Основная функция этого изделия состоит в том, чтобы помочь военнослужащим в прокладывании безопасных маршрутов движения беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

Система состоит из трех корреляционно-интерферометрических пеленгаторов, способных обеспечивать широкий охват в большом радиусе на достаточном расстоянии от линии фронта. Эти пеленгаторы связаны между собой через интернет и программное обеспечение, которое обрабатывает и передает данные операторам и штабам. Система может формироваться в крупную сеть.

Eter обеспечивает точное пеленгование в нескольких частотных диапазонах, от 134-176 МГц до 1200-1500 МГц. Вес системы составляет 35 кг в стационарном исполнении и 55 кг в походном (из-за дополнительной массы источника автономного питания). Ориентировочная стоимость изготовления одного комплекса составляет около $25 тыс.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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