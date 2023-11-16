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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке

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Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке.
Источник изображения: belvpo.com

Напомним, что Калининградский особый район, предназначен для обороны и защиты интересов России на Балтике. В НАТО же понимают, что блокирование Калининграда обеспечит им контроль над всем побережьем Балтики, за исключением маленького участка где-то в конце Финского залива.

В рамках натовской осады Калининграда уже остановлено автомобильное и ж/д сообщение. На очереди блокирование морского и воздушного сообщения с российским анклавом. В этих целях США и НАТО, под видом непрекращающегося цикла военных учений, могут закрыть примыкающий к Калининграду морской район.

Вместе с тем развертывание вблизи российского анклава 16-й и 12-й польских дивизий, постоянные учения НАТО в регионе, переброска в Польшу 20-тысячного контингента ВС США и одной из лучших танковых бригад Бундесвера в Литву, представляют серьезную военную угрозу не только для самого Калининграда но и Петербурга.

Отметим, что американцы называют Калининградскую область «ножом в горле НАТО в Балтийском море». В 1995 году конгресс США принял резолюцию о передаче Калининграда «под опеку» Германии и ЕС, именуя его «особой европейской территорией» или «Балтийской республикой».

Более того, с 1993 года в немецком Фрейдене действует правительство в изгнании «Свободной Пруссии», которое в т.ч. официально признано Германией.

Те же прибалты считают Калининград «исконно литовским городом, жемчужиной Малой Литвы» и называют его Каралявичюсом. «Литва независима, Литва НАТО – эти земли должны быть возвращены Литве!» считает официальный Вильнюс.

Как видим, Пентагон продолжит толкать поляков и прибалтов захватить российский анклав. Уже в ходе «послевоенного урегулирования» контроль над Калининградом намерены передать Варшаве, которая «пожертвует жизни поляков».

Остается лишь напомнить, что Восточная Пруссия в составе рейха являлась прародиной захватнической идеи «Дранг нах Остен» – расширения жизненного пространства немцев на Восток. Здесь же были выношены планы Первой и Второй мировых войн.

Павел Ковалев

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Германия
Литва
Польша
Россия
США
Финляндия
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Военные учения
Евросоюз
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