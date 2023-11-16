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Военное обозрение

Взамен переданным ВСУ: Норвегия закупила крупную партию ЗРК NASAMS

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия приняла решение о крупнейшей в истории страны покупке систем ПВО. Речь идет о приобретении партии ЗРК NASAMS, которая позволит заменить оборудование, переданное Украине: в марте текущего года Осло заявил о поставке двух комплексов данного типа ВСУ.

Как сообщает Минобороны страны, за $1,15 млрд будут приобретены четыре центра управления огнем и восемь пусковых установок для ЗРК NASAMS, а также новые типы ракет: AIM-9X (малой дальности), AIM-120C AMRAAM и новые AMRAAM-ER с дальностью стрельбы, увеличенной до более чем 40 км (оценочно).

Они позволят полностью заменить ЗУР, которые в настоящее время используются в системе NASAMS (более старые AIM-120B AMRAAM), а также ракеты IRIS-T, которые после вывода из эксплуатации истребителей F-16 планировалось использовать в системе сухопутных войск. Таким образом, вместо европейских IRIS-T будут использоваться американские AIM-9X.

NASAMS – это модульная система ПВО, разработанная в сотрудничестве между американской и норвежской промышленностью. В США она используется для защиты Вашингтона. Среди стран НАТО его приняли на вооружение Финляндия, Испания, Нидерланды, Литва и совсем недавно Венгрия. Украина использует комплексы NASAMS с 2022 года: учитывая озвученные поставки, до конца следующего года на оснащении ВСУ должно быть не менее 9 ПУ.

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