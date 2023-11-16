Глава Минтранса: РФ располагает всеми необходимыми ресурсами для создания сверхзвукового самолета Ту-144

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Россия располагает всеми необходимыми наработками, необходимыми для создания нового сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В ходе своего выступления на "Транспортной неделе 2023" глава Минтранса подчеркнул, что у России есть опыт соответствующих разработок и, что наиболее важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Несмотря на то, что этот самолет опередил свое время, сегодня у России есть возможность создать такой авиалайнер на новой технологической базе.

Савельев также отметил, что ввиду того, что Россия обладает обширными территориями, развитие сверхзвуковой гражданской авиации является необходимостью.

Сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144 был разработан в 1960-х годах на базе советского конструкторского бюро Андрея Туполева. В настоящее время ОАО "Туполев" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее сообщалось о росте спроса зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, экспортная модификация которого была представлена на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Машины этого класса почти 30 лет не демонстрировались Россией на зарубежных авиасалонах.

Ил-76МД-90А представляет собой более чем на 70% модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД. Машина оснащена новым двигателем, модернизированными шасси, усиленным крылом, а также "стеклянной кабиной", оборудованной многофункциональными экранами.