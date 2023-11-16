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Военное обозрение

По итогам применения на Украине: Германия возрождает производство и модернизирует мины DM22

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Источник изображения: topwar.ru

Семейство мин PARM («противотанковая мина направленного действия») было разработано в начале 1980-х годов, в разгар Холодной войны, когда была доминирующей угроза со стороны маневренных бронегрупп советских войск.

Обычно используются классические противотанковые мины, которые закапываются под тонкий слой почвы и активируются при наезде гусеницы на мину. Однако PARM предназначены для поражения бронированной цели в боковой проекции, когда машина проезжает мимо. В связи с этим они размещаются вдоль узких мест, где бронетехника должна следовать по предсказуемому маршруту.

PARM DM12 была принята на вооружение немецкой армии в 1988 году. Чтобы соответствовать Оттавской конвенции, они были обновлены до стандарта DM22 путем добавления автоматизированной системы, которая делает мину инертной после 40 дней работы. Как утверждается, 1,4 кг взрывчатого вещества обеспечивает разрушение 600-мм катаной гомогенной брони.

Немецкая компания TDW прекратила производство и модификацию PARM как минимум 10 лет назад, но теперь система должна вернуться на сборочные линии

- отмечается в издании EDR Magazine.

Возрождение выпуска мин осуществляется по контракту с Минобороны ФРГ от 18 октября 2023 года, который предусматривает изготовление 2600 единиц DM22 за 68 млн евро с опционом на еще 10 тыс. Начало производства квалификационной партии запланировано на 2025 год, серийное производство начнется в 2026 году, первые поставки, по самым оптимальным расчетам, запланированы на 2027 год.

Параллельно с работой по серийному производству TDW разработает серию модернизаций DM22. Существующий оптоволоконный кабель должен быть заменен рядом различных датчиков, которые могут включать в себя акустические, вибрационные, инфракрасные и другие типы детекторов. Это позволит идентифицировать тип цели, значительно увеличивая мощность системы. Также могут быть добавлены сетевые возможности для создания «умного минного поля», в котором информация распределяется между минами, а также предоставляет глобальную картину оператору.

Однако это может сказаться на экономической эффективности системы, поскольку нынешний PARM считается относительно дешевым оружием

- полагают в издании.

На запрос журналистов TDW отказалась комментировать использование DM22 на Украине. При этом, с их слов, известно, что весной 2023 года Берлин передал Киеву 1600 таких мин [хотя имеется информация о более внушительных поставках]. Возможно, что по итогам их боевого применения и было принято решение о модернизации системы.

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Страны
Германия
Украина
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