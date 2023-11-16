В Ростовской области утвердили программу развития производства беспилотников

По данным пресс-службы главы региона, количество выпускаемых БПЛА должно вырасти в 10 раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил региональную программу развития беспилотных авиационных систем на территории региона до 2030 года, она включает, в том числе производство беспилотников и их комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Василий Голубев утвердил региональную программу развития беспилотных авиационных систем на территории Ростовской области. Документ охватывает период с 2024 по 2030 год. Цели региональной программы - развитие на Дону производства беспилотных авиационных систем и комплектующих, стимулирование спроса на их применение, развитие кадрового и научного потенциала отрасли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках программы в регионе создадут научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и сценариев по их применению в отраслях экономики. В результате количество выпускаемых беспилотников в регионе должно вырасти в 10 раз.