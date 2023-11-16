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«Ижевские беспилотные системы» и ИжГТУ им. М.Т. Калашникова займутся подготовкой кадров

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Источник изображения: Фото: АО «Концерн «Калашников»

Компания «Ижевские беспилотные системы» концерна «Калашников» и Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова разработали совместную программу подготовки высококвалифицированных кадров для беспилотной авиации. Основной задачей выпускников нового направления станет разработка программного обеспечения и систем управления для комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Подготовка будущих инженеров будет проходить по профилю «Искусственный интеллект и управление беспилотными системами». С момента поступления в вуз молодых людей ждет углубленное изучение технических и физико-математических дисциплин, а также программирования. Учебную, производственную и преддипломную практику студенты будут проходить в компании «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС»), где смогут на практике ознакомиться с процессом создания и эксплуатации беспилотных систем.

«Сегодня, в условиях постоянной растущей потребности в молодых, активных и компетентных разработчиках и конструкторах комплексов с БЛА, новая программа обучения решает сразу несколько приоритетных задач, – рассказал заместитель директора по персоналу «ИжБС» Иван Найда. – Программа направлена на обучение инженеров нового поколения и сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускников соответствовал требованиям предприятий-работодателей, что не всегда происходит в опорных технических вузах. «ИжБС» с радостью примет в свой коллектив выпускников этого направления. Уверен, что новое поколение инженеров – это надежное и достойное пополнение. Квалификация инженеров и разработчиков, несомненно, влияет на масштаб опытно-конструкторских работ, именно поэтому важно создавать специализированные образовательные программы в нашей отрасли».

В 2024 году планируется набрать первый поток студентов на очную форму обучения. Абитуриентами могут стать как выпускники общеобразовательных школ, так и вчерашние студенты заведений среднего профессионального образования. Предусмотрена возможность целевого обучения от ООО «НПО «ИжБС».

По завершении четырехлетнего обучения выпускникам будет присвоена квалификация бакалавр, и новоявленные молодые специалисты смогут заниматься разработкой аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной отрасли, а также организацией сервисного и эксплуатационного обслуживания беспилотных летательных аппаратов.

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Персоны
Калашников Михаил
Проекты
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