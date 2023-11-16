Китайские ученые создали термоакустический генератор Стирлинга высокой мощности

Источник изображения: topwar.ru

Китайские ученые смогли добиться существенного прорыва в области установок Стирлинга, который позволит значительно снизить звуковую сигнатуру подлодок.

Как указывается в издании SCMP, разработчики из Технического института физики и химии (TIPC) объявили о том, что им удалось сконструировать термоакустический генератор Стирлинга с высокой энергоотдачей. Возможность изготовления высокомощной установки была доказана американскими учеными из НАСА, которые оформили соответствующий патент. Однако дальше теории дело не пошло.

Принцип работы двигателя Стирлинга состоит в преобразовании тепла, получаемого от внешних источников, в звуковые волны, создающие акустическое поле, которое и приводит в движение поршень. При этом линейный электрогенератор вырабатывает переменный ток. Сама установка далеко не нова и уже применяется на подлодках, но китайским ученым удалось поднять ее на новый уровень мощности.

Источник изображения: topwar.ru

С их слов, созданный ими прототип, имеющий длину примерно два метра, может выдавать до 102 киловатт мощности при температуре источника тепла 530 градусов по Цельсию. В качестве рабочей среды выступает гелий под давлением в 15 мегапаскалей. Коэффициент перехода тепла в электричество составляет 28%; возможно увеличение этого показателя до 34%.

Как заявляют разработчики, их изобретение будет использоваться на китайских подлодках и космических аппаратах.