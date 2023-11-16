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Военное обозрение

«Нарушено боевое расписание флота»: ВМС Франции не хватает боеготовых фрегатов

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Источник изображения: topwar.ru

Восьмой и последний многоцелевой фрегат класса FREMM Lorraine, который, как и предыдущий Alsace, обладает усиленными средствами ПВО, был принят на вооружение ВМС Франции.

По сравнению с другими шестью FREMM, «Лотарингия» и «Эльзас» не оснащены крылатыми ракетами MdCN, что позволило разместить вдвое больше ВПУ для ракет типа «поверхность-воздух» Aster 15/30, доведя количество ЗУР на борту до 32 единиц. При этом они сохранили средства ПЛО (4 ТА MU 90). Установленный на них радар Herakles позволяет обнаруживать и отслеживать до 400 морских и воздушных целей.

При запуске проекта, в 2005 году, ВМС планировали построить 17 фрегатов FREMM, однако затем программа была сокращена сначала до 11 бортов, а затем, в 2015 году, до 8. В результате резко увеличилась удельная стоимость кораблей. По данным счетной палаты, прирост расходов составил 67%.

Как заявляется в Минобороны, к 2035 году в составе ВМС Франции будут находиться 15 фрегатов первого ранга: восемь многоцелевых FREMM (в том числе два FREMM-DA), два фрегата ПВО проекта FDA и пять перспективных фрегатов обороны и реагирования FDI.

Однако на данный момент боевое расписание флота нарушено. Оно предполагает возможность развертывания 15 фрегатов так называемого первого ранга. Но на текущий момент имеются только 8 FREMM и 2 FDA. Можно к ним добавить три отремонтированных фрегата типа La Fayette. Amiral Ronarc’h, первый из проекта FDI, как ожидается, будет передан в 2024 году

- говорится в издании Opex360, рассуждая о нехватке на флоте боеготовых кораблей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
DCNS FREMM
La Fayette
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