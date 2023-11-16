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ТАСС

Минобороны РФ готово развивать военно-техническое сотрудничество с коллегами из Лаоса

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Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поздравил лаосскую делегацию с тем, что в 2024 году к их стране переходит председательство в АСЕАН

ДЖАКАРТА, 15 ноября. /ТАСС/. Российское военное ведомство готово развивать военное и военно-техническое сотрудничество с коллегами из Лаоса, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Мы готовы и дальше продолжать наше тесное взаимодействие в том числе по тому формату, который мы сейчас с вами поддерживаем уже шестой год, я имею в виду гуманитарное разминирование", - подчеркнул Фомин в ходе встречи с вице-премьером, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Переговоры прошли на полях 10-го совещания министров обороны стран - участниц АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс".

По данным Минобороны РФ, во время встречи "в традиционно доверительной атмосфере были предметно обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений в области обороны с акцентом на дальнейшее укрепление всего комплекса военных и военно-технических связей". "Особое внимание уделено реализации совместных проектов в рамках сопредседательства в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию", - сказано в сообщении, распространенном по итогам встречи.

Фомин также поздравил лаосскую делегацию во главе с Тяннялатом с тем, что в 2024 году к их стране переходит председательство в АСЕАН. "Мы обещаем и гарантируем всяческую поддержку, которая будет необходима", - заявил заместитель министра обороны РФ. 

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Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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