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РИА Новости

Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба МИД России

Захарова: 22 ноября Лавров примет участие в заседании глав МИД и МО ОДКБ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.

"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации, сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации", - добавила она.

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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