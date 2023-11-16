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ТАСС

Сумма контрактов "Рособоронэкспорта" на поставку авиатехники превыcила $22 млрд

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Модель военно-транспортного самолета Ил-76МД-90АЭ на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021
Модель военно-транспортного самолета Ил-76МД-90АЭ на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

Генеральный директор компании Александр Михеев сообщил, что контракты на поставку Россией авиационной техники иностранным партнерам занимают чуть менее половины от общего портфеля контрактов "Рособоронэкспорта"

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Контракты на поставку Россией авиационной техники иностранным партнерам занимают чуть менее половины от общего портфеля контрактов "Рособоронэкспорта", их общая сумма составляет более $22 млрд. Об этом ТАСС в кулуарах Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На сегодняшний день общий портфель заказов "Рособоронэкспорта" по поставкам авиационной техники превышает $22 млрд", - рассказал Михеев. "Контракты на поставку боевой и военно-транспортной авиации заключены с 14 странами на общую сумму около $13 млрд. Объем контрактов на поставку боевых вертолетов превышает $5 млрд. Эти поставки будут осуществлены в 18 стран. Что касается авиадвигателей, то законтрактованы их поставки в 14 стран на общую сумму в $4 млрд", - уточнил он.

Ранее на выставке глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что портфель заключенных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными партнерами уже превысил $50 млрд. При этом спрос инозаказчиков опережает имеющиеся возможности российского оборонно-промышленного комплекса. Компания выйдет "на правильные циклы", чтобы удовлетворить заказы инопартнеров, "а в первую очередь заказы министерства обороны и гособоронзаказа", подчеркнул Михеев.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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